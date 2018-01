Versicherer Travelers nach Zahlen auf Rekordkurs

New York (Reuters) - Der US-Versicherer Travelers hat am Dienstag den Anlegern in New York mit seinem Quartalsbericht Kauflaune gemacht. Die Aktien schossen um fünf Prozent in die Höhe auf ein Rekordhoch von 146,26 Dollar und damit an die Spitze des Dow-Jones-Index.

Der Schaden- und Unfallversicherer hatte das achte Quartal in Folge die Erwartungen der Analysten übertroffen. Bereinigt hat Travelers im Berichtsquartal 2,28 Dollar je Aktie verdient. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Gewinn von 1,51 Dollar gerechnet.