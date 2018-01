Wall Street vor Zinsentscheid höher - Boeing im Aufwind

New York (Reuters) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) sind die US-Börsen am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.

Nach zwei Tagen mit deutlichen Einbußen sorgte der Flugzeugbauer Boeing mit seinen Quartalszahlen für gute Stimmung. Gesprächsthema war auch die erste Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation. Darin bekräftigte Trump seinen Willen, mindestens 1,5 Billionen Dollar in Erhaltung und Ausbau der US-Infrastruktur zu stecken und für niedrigere Medikamentenpreise zu sorgen.

Das Hauptaugenmerk der Anleger richtete sich allerdings auf die geldpolitische Sitzung der Fed, die ihren Zinsentscheid gegen 20.00 Uhr (MEZ) bekanntgeben wollte. An den Märkten wurde nicht damit gerechnet, dass die Notenbanker an der Zinsschraube drehen. “Wir erwarten keine Änderungen heute”, sagte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. “Aber wir könnten Hinweise darauf erhalten, ob die neue Steuerreform etwas an den Einschätzungen der Währungshüter geändert hat.”

Der Dow Jones der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,9 Prozent höher bei 26.312 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg 0,5 Prozent auf 2837 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 7449 Stellen.

Boeing-Titel schossen 6,5 Prozent in die Höhe. Der Airbus-Rivale übertraf mit seinen Quartalsergebnissen die Markterwartungen und stellte für dieses Jahr höhere Auslieferungen in Aussicht.

Auch der Chipkonzern AMD überzeugte die Anleger mit seiner Zwischenbilanz. Sein Börsenwert nahm um 3,4 Prozent zu.