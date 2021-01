Italien erwägt Beteiligung an fusioniertem Autobauer "Stellantis"

FILE PHOTO: A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sign is at the U.S. headquarters in Auburn Hills, Michigan, U.S. May 25, 2018. REUTERS/Rebecca Cook/File Photo

Mailand (Reuters) - Die italienische Regierung schließt einen Einstieg bei dem aus den beiden Autobauern Fiat Chrysler und PSA fusionierten Konzern “Stellantis” nicht aus.

Eine mögliche Beteiligung des italienischen Staates am Kapital der neuen Gruppe - ähnlich wie die der französischen Regierung - “kann und darf kein Tabu sein”, zitierte eine italienische Zeitung den stellvertretenden Wirtschaftsminister Antonio Misiani am Mittwoch. Zu Wochenanfang hatten die Aktionäre von Fiat Chrysler und PSA dem 52 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss zum weltweit viertgrößten Autokonzern zugestimmt.

Die beiden Unternehmen fusionieren, um sich die enormen Investitionen für den Wechsel in die Elektromobilität zu teilen und wollen die Kosten senken. Analysten erwarten, dass Konzernchef Carlos Tavares dafür die riesigen Überkapazitäten abbauen wird, die auf der französischen Opel-Mutter und ihrem italienisch-amerikanischen Partner lasten. Mehrere Werke könnten dichtgemacht werden. Um einen größeren Personalabbau in Italien zu verhindern, könnte sich der italienische Staat mit einer Beteiligung in Stellung bringen wollen. Frankreich ist über PSA bereits an Stellantis beteiligt.