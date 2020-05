SPOTANALYSE-Experten-Einschätzungen zum Anstieg des Ifo-Index

(Neu: Deka, KfW)

Frankfurt, 25. Mai (Reuters) - Deutschlands Firmenlenker sehen in der Coronavirus-Krise Licht am Ende des Tunnels. Sie beurteilten die Geschäftsaussichten wieder positiver. Der Ifo-Index stieg überraschend stark auf 79,5 Punkte von revidierten 74,2 Zählern im Vormonat. Die aktuelle Lage bewerteten sie dagegen düsterer. Der entsprechende Teil-Index fiel stärker als gedacht auf 80 Punkte von 79,4 Zählern. Nachfolgend die Einschätzungen von Experten:

DEKABANK-VOLKSWIRT ANDREAS SCHEUERLE

“Die Wirtschaft beginnt schon im Mai, die ersten Lockerungen des Lockdowns zu spüren und gewinnt wieder an Fahrt. Doch über dem Berg sind wir noch nicht, und das erklärt auch die trotz der Lockerungen verhaltenen Geschäftserwartungen. Es bleibt nämlich die Unsicherheit, ob Corona in einer zweiten Welle zurückkommt. Zudem dürften auch zunehmend wieder ‘alte’ – vorübergehend ausgeblendete – Risiken in den Fokus geraten: Der zum globalen Streit mutierende Handelsstreit zwischen den USA und China oder die wieder steigende Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit.”

FRITZI KÖHLER-GEIB, CHEFVOLKSWIRTIN DER KFW

“Die Unternehmen quittieren die begonnenen Lockerungen mit einem Seufzer der Erleichterung – zu Recht! Doch dieser Weg aus dem Corona-Tal hinaus ist noch lang und wird nur dann reibungslos verlaufen, wenn die weiter notwendigen Hygieneauflagen eingehalten werden.”

THOMAS GITZEL, CHEF-VOLKSWIRT DER VP BANK

“Die Unternehmen zeigen wieder Lebenszeichen, doch von Vitalität kann keine Rede sein. Die deutsche Wirtschaft wird nicht so schnell auf den Wachstumspfad einschwenken, auf dem sie sich in den vergangenen Jahren befand. Es wird noch lange Zeit dauern, ehe die deutsche Volkswirtschaft wieder einigermaßen gut getaktet läuft.”

UWE BURKERT, CHEF-VOLKSWIRT DER LBBW

"Der Mai stand im Zeichen der Lockerungen. Das hat sich deutlich positiv auf die Erwartungen ausgewirkt. Jetzt sieht es so aus, als bekämen wir wieder Boden unter die Füße. Für Optimismus ist es natürlich viel zu früh. Ich erinnere nur an die Verheerungen am Arbeitsmarkt. Aber wenigstens haben wir jetzt erst einmal eine Art stabile Seitenlage erreicht, in der die Maßnahmen zur Wiederbelebung der Konjunktur greifen dürften."