MÄRKTE-Post-It-Zettel-Anbieter 3M nach Zahlen auf Rekordhoch

Frankfurt, 25. Jan (Reuters) - Ein optimistischerer Ausblick und eine angehobene Dividende hieven 3M auf ein Rekordhoch. Die Aktien des US-Mischkonzerns stiegen am Donnerstag um bis zu 1,2 Prozent auf 250,74 Dollar.

Das Unternehmen stellte für das laufende Jahr einen Gewinn von 10,20 bis 10,70 statt 9,60 bis zehn Dollar je Aktie in Aussicht. Von Reuters befragte Analysten hatten bislang mit einem Ergebnis von 9,93 Dollar gerechnet. Außerdem kündigte 3M die Anhebung der Quartalsdividende um 16 Prozent auf 1,36 Dollar je Aktie an.