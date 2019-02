MÄRKTE-Aareal-Aktien fliegen nach Kürzung von Dividende aus Depots

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Die Kürzung der Dividende ist bei den Investoren der Aareal Bank nicht gut angekommen. Die Aktien rutschten am Dienstag zeitweise um 1,6 Prozent auf 27,28 Euro ab und waren unter den größten Verlierern im Nebenwerteindex MDax. Der Immobilienfinanzierer will für das vergangene Jahr eine Dividende von 2,10 je Aktie ausschütten. Das wären 40 Cent weniger, als für 2017 gezahlt wurden. “Das ist eine kleine Enttäuschung, aber eine Dividende von 2,10 Euro bedeutet immer noch eine Dividendenrendite von 7,6 Prozent”, sagte ein Händler. “Also hört auf zu heulen!” (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

