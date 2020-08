MÄRKTE-Zulassung von Corona-Test in USA beflügelt Abbott-Aktien

Bangalore, 27. Aug (Reuters) - Die Zulassung eines Corona-Schnelltests kommt bei den Aktionären des US-Medizinausrüsters Abbott gut an. Die Aktien legten am Donnerstag im vorbörslischen US-Handel etwa zehn Prozent zu und steuern damit auf ein Rekordhoch zu. Die US-Pharmaaufsicht FDA gab grünes Licht für den Einsatz eines Schnelltessts in den USA, der binnen 15 Minuten eine Corona-Infektion anzeigen kann. Abbott kündigte an, den Test für jeweils fünf Dollar zu verkaufen und ab Oktober monatlich 50 Millionen auszuliefern. Die Tests stellen nach Einschätzung von Eric Coldwell, Analyst bei Baird, möglicherweise eine Trendwende in der Pandemie-Bekämpfung dar. Auch JP Morgan-Analyst Robbie Marcus sieht darin ein Mittel, das letztlich die Rückkehr zur Normalität ermöglichen könnte. (Reporterin: Dania Nadeem, geschrieben von Christina Amann Redigiert von Alexander Ratz Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles