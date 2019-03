MÄRKTE-Anleger finden Zahlen von Abercrombie & Fitch schick

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Ein überraschend starkes Quartalsergebnis und ein optimistischer Ausblick hieven Abercrombie & Fitch auf ein Sechs-Monats-Hoch. Die Aktien der Modefirma steigen im vorbörslichen US-Geschäft um gut zehn Prozent auf 23,57 Dollar.

Dank des Erfolgs seiner Marke "Hollister" steigerte das Unternehmen den Umsatz im abgelaufenen Quartal auf vergleichbarer Basis um drei Prozent - doppelt so stark wie von Analysten vorhergesagt. Der Gewinn fiel mit 1,15 Dollar je Aktie ebenfalls höher aus als erwartet. Für 2019 stellte Abercrombie & Fitch Erlöse von 3,66 bis 3,73 Milliarden Dollar in Aussicht.