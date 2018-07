MÄRKTE-Schwaches Zuckergeschäft belastet "Primark"-Mutter AB Foods

Frankfurt, 05. Jul (Reuters) - Eine Schwäche im Zuckergeschäft hat die Anleger von AB Foods am Donnerstag vergrault. Die Aktien des britischen Lebensmittelkonzerns, zu dem auch der Bekleidungshändler “Primark” gehört, fielen an der Londoner Börse in der Spitze um 5,7 Prozent. Das Unternehmen erklärte, die Zuckersparte werde in diesem und auch im nächsten Geschäftsjahr unter den niedrigen Preisen in der Europäischen Union leiden. Die Umsätze im Zucker-Geschäft fielen im dritten Quartal (per 23. Juni) um 17 Prozent. AB Foods geht davon aus, dass die Zuckerpreise in der EU wegen der weltweit geringen Zuckerpreise und einem Überangebot auf dem Markt weiter fallen werden. (Reporterin: James Davey, Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

