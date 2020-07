MÄRKTE-Partners Group verdrängt Adecco aus Schweizer Leitindex SMI

Zürich, 09. Jul (Reuters) - Der Swiss Market Index wird Finanz-lastiger. Die Schweizer Börse SIX hat bei der jährlichen Überprüfung der Indexzusammensetzung Partners Group in das Bluechip-Barometer aufgenommen, wie sie auf ihrer Internetseite mitteilte. Der Finanzinvestor verdrängt am 18. September den Personaldienstleister Adecco aus dem 20 Unternehmen umfassenden SMI.

Die Aktien der Partners Group stiegen am Donnerstag im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 889 Franken - deutlich stärker als der SMI, der 0,2 Prozent auf 10.203 Punkte vorrückte. Adecco zogen 0,2 Prozent auf 44,90 Franken an.