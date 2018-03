MÄRKTE-Adidas-Ausblick und Gewinnbeteiligung verzücken Anleger

Frankfurt, 14. Mrz (Reuters) - Der Sportartikelhersteller Adidas hat Anleger am Mittwoch mit angehobenen Zielen und einem Aktienrückkauf erfreut. Die Titel schossen um zehn Prozent nach oben an die Dax-Spitze. Damit steuerten sie auf den größten Tagessprung seit fast neun Monaten zu. Mit 185,85 Euro notierten die Papiere so hoch wie seit knapp sechs Wochen nicht mehr.

Der Betriebsgewinn der weltweiten Nummer zwei hinter Nike stieg im vergangenen Jahr stärker als erwartet um 31 Prozent auf 2,07 Milliarden Euro, die operative Marge verbesserte sich auf 9,8 von 8,6 Prozent. Die verbesserte Profitabilität stimme zuversichtlich, dass ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial vorhanden sei, schrieb Morgan Stanley in einer ersten Bewertung. “Adidas entwickelt sich von einer Zahlenstory hin zu einer Margenstory”, betonten die Analysten. Zudem sei der Umfang des angekündigten Aktienrückkaufes größer als erwartet.

Baader Helvea fand unter anderem Gefallen am Ausblick auf das laufende Jahr. Die Prognosen seien überzeugend und lägen über den Erwartungen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)