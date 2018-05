MÄRKTE-Ausblick und Kanye West-Spekulationen belasten Adidas

Frankfurt, 03. Mai (Reuters) - Aus Enttäuschung über den Ausblick haben sich Anleger am Donnerstag von Adidas-Aktien getrennt. Auf ihre Stimmung schlugen außerdem Spekulationen auf ein Ende der Zusammenarbeit mit dem Musiker und Werbeträger Kanye West. Die Titel des Sportartikel-Herstellers fielen um bis zu 3,5 Prozent und waren damit Schlusslicht im Dax.

Das Unternehmen steigerte den Gewinn im ersten Quartal um 17 Prozent auf 542 Millionen Euro. Damit habe Adidas die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Helvea Bank. “Enttäuschend ist aber, dass Adidas den Ausblick nach diesen Hammer-Zahlen nur bekräftigt hat”, betonte ein anderer Börsianer. Außerdem mache eine mögliche Trennung von Kanye West Investoren nervös. “Schließlich hat er nicht unerheblich zu den guten Umsätzen bei Schuhen beigetragen.”

Der Rap-Star ist in die Kritik geraten, weil er sich abfällig über Sklaven geäußert hatte. Der Träger zahlreicher Musikpreise sagte in einem Interview: “Wenn man von 400 Jahren Sklaverei hört, 400 Jahre lang, dann klingt das nach einer Wahl.” Auf Twitter ergänzte der Ehemann des Reality-TV-Stars Kim Kardashian, dass sich die Sklaven trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit nicht aus ihrer Lage befreit hätten. Die Menschenrechtsgruppe NAACP betonte daraufhin, dass Schwarze während der gesamten Zeit gegen Sklaverei gekämpft hätten. Für Kontroversen sorgte auch Wests Unterstützung für US-Präsident Donald Trump. Medienberichten zufolge fordert eine Petition von Adidas das Ende der Zusammenarbeit. Das Unternehmen wolle aber an West festhalten. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)