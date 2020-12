MÄRKTE-Adidas-Weihnachtsgeschäft läuft trotz Lockdown - Aktie steigt

München, 17. Dez (Reuters) - Adidas-Chef Kasper Rorsted ist trotz des Lockdowns in Deutschland und Teilen Europas für das Weihnachtsgeschäft zuversichtlich. Weltweit seien weit mehr als 90 Prozent aller eigenen Sportartikelgeschäfte geöffnet, sagte Rorsted dem US-Wirtschaftssender CBNC am Mittwochabend (Ortszeit). Das vierte Quartal laufe “entsprechend den Erwartungen”. Das machte die Adidas-Aktie am Donnerstag mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 298 Euro zum größten Kursgewinner im Leitindex Dax. Im Frühjahr hatte Adidas massiv unter den Ladenschließungen in der Corona-Krise gelitten.

Inzwischen lasse sich viel davon durch den Verkauf über das Internet wettmachen. Der Online-Umsatz werde im laufenden Jahr “deutlich über vier Milliarden Euro liegen”, sagte Rorsted dem Sender. Adidas profitiere davon, dass viele Menschen zuhause arbeiten. “Im Home Office trägt man keinen Anzug”, sagte Rorsted. Er hatte die Erwartungen für das vierte Quartal wegen der zweiten Corona-Welle im November gedrosselt. Der operative Gewinn soll zwischen 100 und 200 (Vorjahr: 245) Millionen Euro liegen, der Umsatz um bis zu fünf Prozent sinken. (Reporter: Alexander Hübner und Christina Amann. Redigiert von Hans Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201-33702 (für Unternehmen und Märkte) oder 030 2201-33711 (für Politik und Konjunktur)