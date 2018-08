MÄRKTE-Kfz-Versicherer Admiral nach guten Zahlen gefragt

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Nach einer positiven Halbjahresbilanz haben Anleger am Mittwoch beim britischen Kfz-Versicherer Admiral zugegriffen. Die Aktien notierten mit einem Plus von 4,7 Prozent so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Zudem standen sie an der Spitze der Gewinner im Londoner Leitindex.

Mit einer Steigerung des operativen Gewinns von neun Prozent auf 211 Millionen Pfund (236 Millionen Euro) im ersten Halbjahr schnitt der Konzern besser ab als an der Börse erwartet. Besonders im Inland boomten die Geschäfte.

Die Halbjahreszahlen seien gut gewesen, urteilten die Analysten von Peel Hunt. Bei Kundenzahlen und Abschlüssen in Großbritannien überrasche Admiral positiv, das internationale Geschäft sei weniger geschrumpft.

Allerdings warnte Admiral auch vor Risiken eines ungeordneten EU-Ausstiegs Großbritanniens. (Reporter: Noor Zainab Hussain, Anika Ross, redigiert von Andreas Kenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)