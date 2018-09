MÄRKTE-Partnerschaft mit Amazon beflügelt Alarmanlagenbauer ADT

Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Die geplante Zusammenarbeit mit Amazon ermuntert Anleger zum Einstieg bei ADT. Die Aktien des Anbieters von Alarmanlagen stiegen im vorbörslichen US-Geschäft am Freitag um 5,4 Prozent. Amazon-Papiere lagen 0,3 Prozent im Plus. ADT zufolge soll Amazons Sprachassistentin Alexa in das Sicherheitssystem ADT Pulse integriert werden. Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass ADT-Kunden die intelligenten “Echo”-Lautsprecher von Amazon erhielten. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

