MÄRKTE-Fusion von US-Töchtern gibt Versicherer Aegon Auftrieb

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - Die geplante Zusammenlegung der US-Töchter Transamerica Life und VA captive hievt Aegon an die Spitze des Amsterdamer Leitindex. Die Aktien des niederländischen Versicherers stiegen am Dienstag um bis zu 4,1 Prozent auf 5,78 Euro und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fast einem Jahr zu.

Aegon verspricht sich durch die Fusion einmalige Einsparungen in Höhe von einer Milliarden Dollar. Dies könnte mögliche Belastungen durch eine weitere US-Steuerreform abfedern, schrieben die Analysten der Bank JPMorgan. Durch die Senkung der Körperschaftssteuer zu Jahresbeginn sank der Wert von Verlustvorträgen, die viele Geldhäuser in den Jahren nach der Finanzkrise von 2008 angehäuft hatten.