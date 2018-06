MÄRKTE-Privatisierungspläne beflügeln Flughafenbetreiber ADP

Frankfurt, 13. Jun (Reuters) - Die Aussicht auf eine baldige Privatisierung ermuntert Anleger zum Einstieg bei Aeroports de Paris (ADP). Die Aktien des französischen Flughafen-Betreibers, an dem der französische Staat knapp 51 Prozent hält, stiegen am Mittwoch um bis zu 5,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 194,90 Euro.

Die Regierung in Paris bereitet ein Gesetz vor, um die Staatsbeteiligung an ADP und anderen Firmen wie dem Versorger Engie oder der Lotterie FDJ reduzieren zu können. Den Plänen zufolge sollen die angepeilten Erlöse in Höhe von zehn Milliarden Euro in einen Fonds gesteckt werden, der Innovationen fördern soll.