MÄRKTE-Affimed heben nach Kooperation mit Roche-Tochter ab

Frankfurt, 28. Aug (Reuters) - Eine Kooperation mit der Roche-Tochter Genentech beflügelt das Heidelberger Biotechunternehmen Affimed. Die an der New Yorker Börse notierten Aktien der Firma schossen am Dienstag im vorbörslichen Handel um 150 Prozent in die Höhe und kosteten mit 3,95 Dollar so viel wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Das ist der größte Kurssprung in der Geschichte des Unternehmens. Affimed winken aus der Zusammenarbeit Zahlungen von mehr als fünf Milliarden Dollar. Die auf Krebsimmuntherapien spezialisierte Firma erhält zunächst eine Vorabzahlung über 96 Millionen Dollar von Genentech, beim Erreichen bestimmter Meilensteine im Rahmen der Kooperation könnten weitere bis zu fünf Milliarden Dollar fließen. Zudem soll Affimed eine Umsatzbeteiligung an Produkten aus der Zusammenarbeit erhalten.

Zusammen wollen die beiden Unternehmen neuartige Immuntherapien zur Behandlung verschiedener Krebsarten erforschen. Für die klinische Entwicklung und die Kommerzialisierung der Produkte wird Genentech zuständig sein. Affimed wurde im Jahr 2000 gegründet, seine Technologie wurde am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg entwickelt. 2014 ging das Unternehmen, dessen Produkte sich noch im frühen Stadium der klinischen Entwicklung befinden, an die Börse. Im vergangenen Jahr machte Affimed einen Verlust von gut 30 Millionen Dollar und setzte zwei Millionen Dollar um, vorwiegend mit Dienstleistungen seiner tschechischen Tochter AbCheck.