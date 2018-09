MÄRKTE-Übernahmephantasien treiben Agfa Gevaert in die Höhe

Frankfurt, 13. Sep (Reuters) - Übernahmespekulationen haben am Donnerstag die Aktien von Agfa Gevaert in die Höhe getrieben. Die an der Börse in Brüssel notierten Titel schossen um bis zu 9,8 Prozent auf ein Acht-Monats-Hoch von 4,20 Euro nach oben. Der belgische Foto- und Grafikspezialist erhielt nach eigenen Angaben eine Interessensbekundung von dem spanischen Softwareunternehmen Kanteron Systems. Agfa lehnte die Offerte allerdings bereits ab. Die Firma sei nicht überzeugt, dass dies ein interessantes Angebot sei. (Reporter: Piotr Lipinski, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles