MÄRKTE-Aktie von US-Versicherer AIG nach Gewinneinbruch unter Druck

Frankfurt, 03. Mai (Reuters) - Dem US-Versicherer AIG sind nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Quartal die Anleger davongerannt. Die Aktien rutschten am Donnerstag um bis zu 9,1 Prozent auf 49,86 Dollar ab und erreichten den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Der Gewinn des Allianz-Rivalen ging von Januar bis März auf 938 Millionen Dollar von 1,2 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten mit einem deutlich höheren Ergebnis gerechnet.

Als Grund für den Ertragseinbruch nannte AIG Belastungen durch mehr Schadensfälle. So hätten Erdrutsche in Kalifornien, Winterstürme im ganzen Land und ein Erdbeben in Papua-Neuguinea mit 376 Millionen Dollar zu Buche geschlagen. (Reporterin: Suzanne Barlyn Bearbeitet von Patricia Uhlig Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)