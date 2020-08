MÄRKTE-Britische Quarantäne-Anordnung lastet auf Frankreichs Reisewerten

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Die Quarantäne-Anordnung der britischen Regierung für Reisende aus Frankreich drückt auf die Aktien der französischen Reisewerte. Die Papiere von Air France-KLM, dem Betreiber des Kanaltunnels Getlink, der Hotelkette Accor und dem Pariser Flughafenbetreiber ADP gaben am Freitag zwischen 2,9 und 6,9 Prozent nach.

Ab Samstag gilt bei Einreisen aus Frankreich in Großbritannien eine zweiwöchige Quarantäne. Damit reagiert die britische Regierung auf die steigenden Corona-Infektionen in Frankreich. Dort hatte Europa-Staatssekretär Clement Beaune Gegenmaßnahmen angekündigt.

Paris sowie Marseille samt Umland wurden von der französischen Regierung unterdessen zu Risikogebieten erklärt. Damit können die Behörden die Bewegungsfreiheit der Menschen eingrenzen, Restaurants schließen oder den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr beschränken. Am Donnerstag wurden den zweiten Tag in Folge mehr als 2500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das ist der höchste Stand seit Mitte April, als in dem Land scharfe Ausgangsbeschränkungen galten.