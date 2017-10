MÄRKTE-Air Liquide lockt Anleger mit Quartalszahlen

Frankfurt, 25. Okt (Reuters) - Der französische Linde-Rivale Air Liquide hat am Mittwoch mit seinem Quartalsbericht den Anlegern Kauflaune gemacht. Die Aktien kletterte an der Pariser Börse um 3,4 Prozent auf 108,10 Euro und führten damit die Gewinnerliste im EuroStoxx50 an. Zudem notierten sie so hoch wie zuletzt im November 2015.

Der Industriegasekonzern hatte zwar wegen ungünstiger Wechselkurse im dritten Quartal mit gut 4,9 Milliarden Euro 0,3 Prozent weniger als vor Jahresfrist umgesetzt. Doch fiel den Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux zufolge der Umsatz auf vergleichbarer Basis besser als erwartet aus. Die Analysten von Jefferies rechnen mit einem zuversichtlichen Ausblick des Unternehmens für 2018. Morgan Stanley vermutet, dass die Fusion mit dem US-Konkurrenten Airgas früher als bislang gedacht Früchte tragen wird.

Mit 21,2 Milliarden Euro Umsatz ist Air Liquide derzeit Branchenprimus vor Linde, die allerdings nach der Fusion mit Praxair der weltgrößte Industriegasekonzern würden. Linde hatte Anfang der Woche die Mindestquote für das Tauschangebot gesenkt. Die Linde-Aktien notierten 0,6 Prozent höher bei 183,90 Euro. (Reporterin: Andrea Lentz, Mitarbeit von Piotr Lipinski, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)