MÄRKTE-Airbus kann mit Bombardier-Deal bei Anlegern landen

Frankfurt, 17. Okt (Reuters) - Nach der Übernahme der Mehrheit an den Passagiermaschinen der CSeries vom kanadischen Rivalen Bombardier haben die Anleger am Dienstag bei Airbus zugegriffen. Die in Paris und Frankfurt gelisteten Aktien des europäischen Flugzeugbauers stiegen in der Spitze 3,7 Prozent auf 79,91 Euro und führten damit die Gewinnerliste im EuroStoxx50, im CAC40 und im MDax an. Das sei ein guter, langfristiger und ein kluger Deal, erklärten die Analysten vom Finanzdienstleister Kepler Cheuvreux. Allerdings lasteten weiterhin die Korruptionsvorwürfe auf dem Aktienkurs.

Airbus-Aktien haben seit Jahresbeginn rund 25 Prozent zugelegt, seit Monatsbeginn allerdings rund vier Prozent verloren. Erst am Montag hatte Konzernchef Tom Enders einen Rücktritt wegen Korruptionsermittlungen abgelehnt.