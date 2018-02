MÄRKTE-Bilanz beflügelt Airbus-Aktien

Frankfurt, 15. Feb (Reuters) - Die Airbus-Bilanz hat die Anleger am Donnerstag erfreut. Die Aktien des europäischen Flugzeugbauers stiegen um bis zu 9,7 Prozent auf 92,34 Euro und waren damit einer der größten MDax-Gewinner. In Paris legten sie zeitweise 9,8 Prozent zu. “Airbus hat sehr solide Zahlen vorgelegt”, sagte ein Händler. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei deutlich besser als erwartet ausgefallen und auch die Dividende steige stärker als vorhergesagt. Das Ebit verbesserte sich 2017 um acht Prozent auf 4,25 Milliarden Euro. Die Dividende erhöht Airbus auf 1,50 Euro. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

