MÄRKTE-Auftrag von Qantas gibt Airbus Auftrieb

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf Lieferung mehrerer Langstrecken-Jets an Qantas ermuntert Anleger zum Einstieg bei Airbus. Die Aktien des Flugzeugbauers stiegen am Freitag in Paris um bis zu 2,6 Prozent.

Die australische Fluggesellschaft will für geplante Non-Stop-Flüge von Australien nach Großbritannien und in die USA bis zu zwölf Maschinen des Typs A350-1000 ordern. Damit gab sie dem europäischen Unternehmen den Vorzug vor dessen US-Rivalen Boeing. Dieser kämpft mit Verzögerungen bei der Entwicklung seiner 777X-Reihe. Außerdem ist das Unternehmen mit der Aufarbeitung der Probleme bei dem Unglücksflieger 737 MAX beschäftigt.

Eine endgültige Entscheidung über die Bestellung will Qantas den Angaben zufolge im März 2020 fällen. Gemäß Listenpreis hat die geplante Order ein Volumen von bis zu 3,9 Milliarden Euro. Allerdings werden Kunden meist Rabatte gewährt. Die Analysten der Citibank taxieren die Kosten für die Maschinen auf 1,9 bis 2,2 Milliarden Euro. Die Ausgaben würden sich voraussichtlich über drei Jahre verteilen.