MÄRKTE-Ajax-Aktien stürzen nach Aus in Champions League ab

Frankfurt, 09. Mai (Reuters) - Mit dem Champions-League-Aus hat Ajax Amsterdam seine Anleger vergrault. An der Börse liefen sie dem Club am Donnerstag in Scharen davon - die Aktien brachen um bis zu 21,3 Prozent auf 18,50 Euro ein. Beim Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend verloren die Niederländer in der Nachspielzeit 2:3 gegen den britischen Verein Tottenham Hotspur. Dieser trifft im Finale am 1. Juni in Madrid nun auf den heimischen Rivalen Liverpool. (Reporter: Patricia Uhlig, Sudip Kar-Gupta, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles