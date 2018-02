MÄRKTE-Ölfund in der Nordsee beflügelt Aker BP

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Ein überraschend großer Ölfund ermuntert Anleger zum Einstieg bei Aker BP. Die Aktien der norwegischen Ölfirma stiegen am Montag um bis zu 4,3 Prozent und steuerte auf den größten Tagesgewinn seit etwa einem Vierteljahr zu.

Eine Probebohrung nahe des Ölfelds Alvheim in der Nordsee habe ersten Untersuchungen zufolge ergeben, dass die dortige Lagerstätte eine Größe von 30 bis 60 Millionen Barrel Rohöleinheit aufweise, teilte das Unternehmen mit. Ursprünglich sei nur mit drei bis 21 Millionen Barrel Rohöleinheit gerechnet worden. Eine Rohöleinheit ist die Maßeinheit für eine gewisse Menge eines Energieträgers mit dem gleichen Energiegehalt von Rohöl. In Rohöl-Lagerstätten befindet sich meist auch Erdgas. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)