KORRIGIERT-TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer 2020

(Tabelle mit Vorjahres- statt der Vorwochen-Kursen und den entsprechenden prozentualen Veränderungen) Frankfurt, 30. Dez (Reuters) - Nachfolgend eine Übersicht der größten Gewinner und Verlierer. Die Index-Stände sind in Punkten und die Kurse der einzelnen Aktien in der jeweiligen Währung angegeben. Indizes +/- Stand Stand in % 30.12.20 Vorjahr Dax +3,5 13.718,78 13.249,01 EuroStoxx50 -4,5 3.576,01 3.745,15 Stoxx50 -8,3 3.122,24 3.403,03 Stoxx-Freizeitindex -14,4 227,20 265,34 Italiens Leitindex -5,1 22.309,58 23.506,37 Italiens Banken -20,8 7.419,59 9.363,71 Spaniens Leitindex -14,5 8.167,70 9.549,20 Spaniens Banken -27,3 536,07 737,24 Athener Leitindex -11,7 809,36 916,67 Griech. Banken -41,2 520,83 885,16 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.12.20 Vorjahr Delivery Hero +80,0 127,00 70,56 Infineon +54,6 31,39 20,31 Merck +33,2 140,35 105,35 Deutsche Bank +29,4 8,95 6,92 RWE +26,4 34,57 27,35 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.12.20 Vorjahr Bayer -33,9 48,16 72,81 Fresenius -24,6 37,84 50,18 MTU Aero Engines -16,2 213,40 254,60 Volkswagen -13,5 152,42 176,24 Beiersdorf -11,4 94,44 106,65 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.12.20 Vorjahr Adyen +160,9 1.907,50 731,00 Flutter +59,7 170,15 106,56 ASML +51,0 398,20 263,70 Prosus +33,6 88,78 66,44 Iberdrola +32,5 11,73 8,85 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.12.20 Vorjahr Eni -38,2 8,56 13,85 Bayer -33,9 48,16 72,81 Airbus -29,8 91,62 130,48 Banco Santander -27,7 2,59 3,57 Total -27,5 35,66 49,20 Stoxx-Freizeitindex +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.12.20 Vorjahr Evolution Gaming +199,6 844,80 282,00 Flutter +59,7 170,15 106,56 La Francaise des Jeux +55,6 37,07 23,83 William Hill +43,2 269,80 188,45 Entain +31,1 1.159,50 884,20 Stoxx-Freizeitindex +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.12.20 Vorjahr Carnival -62,2 1.378,50 3.644,00 IAG -59,6 167,35 413,98 TUI -51,2 465,10 953,80 Lufthansa -34,1 10,82 16,41 Sodexo -33,3 70,50 105,65 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.12.20 Vorjahr Technologie +14,2 605,55 530,11 Einzelhandel +9,8 397,40 362,00 Rohstoffe +8,8 502,24 461,65 Chemie +8,6 1.117,83 1.029,68 Versorger +8,4 386,00 356,08 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.12.20 Vorjahr Öl und Gas -25,1 238,76 318,64 Banken -23,8 109,21 143,28 Telekom -15,5 206,94 245,04 Reise und Freizeit -14,4 227,20 265,34 Versicherung -13,1 280,34 322,75