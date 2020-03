TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer im 1. Quartal

Frankfurt, 31. Mrz (Reuters) - Die Furcht vor einer weltweiten Rezession wegen der Coronavirus-Pandemie beherrscht die internationalen Börsen. Niemals zuvor verbuchten Dax und EuroStoxx50 in einem ersten Quartal so große Verluste. Für den Index der europäischen Touristik-Index ist es sogar der größte Quartalsverlust überhaupt. Die Branche leidet besonders stark unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Indizes +/- Stand Stand in % 31.03.20 Vorquartal Dax -25,0 9.935,84 13.249,01 EuroStoxx50 -25,6 2.786,90 3.745,15 Stoxx50 -19,8 2.730,31 3.403,03 EuroStoxx-Bankenindex -43,8 54,34 96,71 Italiens Leitindex -27,5 17.050,94 23.506,37 Italiens Banken -38,8 5.735,18 9.363,71 Spaniens Leitindex -28,9 6.785,40 9.549,20 Spaniens Banken -42,1 427,06 737,24 Athener Leitindex -39,1 558,30 916,67 Griech. Banken -59,5 358,67 885,16 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal E.ON -0,9 9,44 9,52 Wirecard -2,7 104,65 107,50 Vonovia -6,5 44,86 48,00 FMC -8,7 60,20 65,96 Deutsche Börse -10,8 125,00 140,15 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal Lufthansa -47,8 8,56 16,41 MTU Aero Engines -47,6 133,35 254,60 Daimler -44,3 27,52 49,37 Continental -43,1 65,61 115,26 HeidelbergCement -39,8 39,09 64,96 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal Iberdrola -0,7 8,98 9,05 Ahold Delhaize -4,5 21,29 22,30 Air Liquide -7,6 116,65 126,20 ASML -8,1 242,45 263,70 L'Oreal -9,5 238,90 264,00 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal ING -55,3 4,78 10,69 Airbus -54,5 59,34 130,48 Societe Generale -50,5 15,35 31,02 BNP Paribas -47,9 27,51 52,83 Anheuser Busch -44,3 40,47 72,71 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal Deutsche Bank -13,7 5,97 6,92 UBI Banca -17,3 2,41 2,91 FinecoBank -22,5 8,29 10,69 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal Bank of Ireland -64,7 1,72 4,88 ING -55,3 4,78 10,69 Banco de Sabadell -54,9 0,47 1,04 ABN Amro Bank -53,9 7,48 16,22 Societe Generale -50,5 15,35 31,02 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal Gesundheit -8,9 828,03 909,42 Versorger -12,7 311,03 356,08 Technologie -16,7 441,54 530,11 Konsumgüter -17,2 746,21 901,09 Nahrungsmittel -17,9 635,06 773,69 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal Reise und Freizeit -41,7 154,72 265,34 Banken -38,7 87,80 143,28 Automobil -37,5 317,82 508,42 Öl und Gas -32,3 215,65 318,64 Rohstoffe -30,2 322,33 461,65 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)