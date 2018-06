TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 01. Jun (Reuters) - Das Hick-Hack um die Regierungsbildung in Italien und der Handelsstreit mit den USA haben den europäischen Börsen die zweite Woche in Folge einen Verlust eingebrockt. Die Aktien der Deutschen Bank fielen nach einem Zeitungsbericht über eine kritische Beurteilung des US-Geschäfts des Geldhauses durch die dortige Notenbank Fed zeitweise sogar auf ein Rekordtief von 9,07 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 40 Prozent verloren und sind damit Schlusslicht im Dax. Indizes +/- Stand Stand in % 01.06.18 Vorwoche Dax -1,7 12.724,27 12.938,01 EuroStoxx50 -1,8 3.453,54 3.515,36 Stoxx50 -1,0 3.085,27 3.117,13 EuroStoxx-Bankenindex -5,1 113,43 119,51 Italiens Leitindex -1,3 22.109,55 22.398,15 Italiens Banken -2,8 10.299,28 10.594,35 Spaniens Leitindex -2,0 9.632,40 9.826,50 Spaniens Banken -4,3 946,32 989,03 Athener Leitindex +2,8 776,77 755,63 Griech. Banken +10,8 893,61 806,34 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 01.06.18 Vorwoche Merck +3,5 88,36 85,36 Deutsche Börse +2,8 114,80 111,65 Linde +1,6 198,30 195,15 Vonovia +1,4 39,90 39,35 Bayer +0,6 103,36 102,74 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 01.06.18 Vorwoche Deutsche Bank -9,4 9,41 10,38 Volkswagen -4,7 162,14 170,14 Daimler -4,7 62,03 65,07 Allianz -4,2 179,66 187,54 Commerzbank -4,2 9,17 9,56 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 01.06.18 Vorwoche Total +3,3 52,73 51,06 Eni +2,2 15,73 15,39 Safran +2,2 103,70 101,50 CRH +1,9 31,77 31,19 Airbus +1,2 99,39 98,21 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 01.06.18 Vorwoche BNP Paribas -11,0 53,89 60,54 Deutsche Bank -9,4 9,41 10,38 Societe Generale -7,7 37,53 40,64 Banco Santander -4,8 4,75 4,99 Volkswagen -4,7 162,14 170,14 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 01.06.18 Vorwoche Erste Bank +0,5 35,75 35,59 Banca Fineco +0,0 8,79 8,79 Banco BPM -0,1 2,41 2,41 AIB -1,4 4,85 4,92 Intesa Sanpaolo -1,5 2,60 2,64 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 01.06.18 Vorwoche BNP Paribas -11,0 53,89 60,54 Natixis -9,5 6,29 6,95 Deutsche Bank -9,4 9,41 10,38 Societe Generale -7,7 37,53 40,64 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 01.06.18 Vorwoche Öl und Gas +3,0 349,61 339,46 Rohstoffe +0,7 284,11 282,20 Finanzdienstleister +0,6 458,10 455,27 Gesundheit -0,1 828,06 829,16 Immobilien -0,2 242,95 243,36 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 01.06.18 Vorwoche Banken -5,1 113,43 119,51 Versicherung -3,1 258,73 266,87 Automobil -3,0 581,34 599,02 Nahrungsmittel -1,8 577,59 588,15 Reise und Freizeit -1,7 218,03 221,82 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)