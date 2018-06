TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 08. Jun (Reuters) - Der Handelsstreit hat Europas Börsen in Schach gehalten. Der Dax legte in der abgelaufenen Woche 0,3 Prozent zu. Indizes +/- Stan Stand in d Vorw % 08.06 oche .18 Dax +0, 12.76 12.72 3 6,55 4,27 EuroStoxx50<.STOXX50 -0, 3.447 3.453 E> 2 ,30 ,54 Stoxx50 -0, 3.057 3.085 9 ,97 ,27 EuroStoxx-Autoindex< +0, 582,1 581,3 .SXAE> 1 9 4 Dax +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 08.06 oche .18 Infineon +4, 24,73 23,61 Technologies 7 AG Adidas AG +3, 199,3 193,1 2 5 5 SAP SE +3, 100,4 97,33 2 4 Fresenius SE & Co +2, 67,76 66,22 KGaA 3 Deutsche Boerse +2, 117,4 114,8 AG 3 5 0 Dax +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 08.06 oche .18 Deutsche Post -5, 31,17 32,98 AG 5 Merck KGaA -4, 84,52 88,36 3 Bayer AG -3, 98,44 101,7 2 2 Deutsche Lufthansa -1, 22,99 23,43 AG 9 RWE AG -1, 18,90 19,23 7 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 08.06 oche .18 Adidas AG +3, 199,3 193,1 2 5 5 SAP SE +3, 100,4 97,33 2 4 Industria de Diseno +3, 28,29 27,44 Textil SA 1 Iberdrola SA +3, 6,35 6,17 0 Fresenius SE & Co +2, 67,76 66,22 KGaA 3 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 08.06 oche .18 Intesa Sanpaolo -6, 2,43 2,60 SpA 6 Deutsche Post -5, 31,17 32,98 AG 5 Eni SpA -3, 15,22 15,73 2 Bayer AG -3, 98,44 101,7 2 2 Schneider Electric -3, 73,60 75,98 SE 1 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 08.06 oche .18 Nokian Tyres +5, 35,15 33,28 plc 6 Compagnie Generale +3, 116,4 112,0 des Etablissements 9 5 5 Michelin SCA HELLA GmbH & Co +3, 56,75 54,95 KgaA 3 Schaeffler +2, 13,25 12,91 AG 7 Compagnie Plastic +2, 41,05 40,02 Omnium SA 6 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 08.06 oche .18 Fiat Chrysler -3, 17,96 18,52 Automobiles 0 NV Porsche Automobil -2, 61,88 63,22 Holding 1 SE Valeo SA -2, 54,02 55,16 1 Volkswagen -1, 159,4 162,1 AG 7 0 4 Pirelli & C -0, 7,28 7,33 SpA 7 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 08.06 oche .18 Technologie +1, 543,1 533,5 8 2 2 Immobilien +1, 246,7 242,9 6 6 5 Einzelhandel +1, 521,3 514,2 4 9 8 Rohstoffe +0, 285,2 284,1 4 7 1 Chemie +0, 1.102 1.098 3 ,02 ,47 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 08.06 oche .18 Reise und -4, 208,0 218,0 Freizeit 6 8 3 Banken -1, 111,8 113,4 4 2 3 Versicherung -1, 255,5 258,7 2 6 3 Nahrungsmittel<.SX3E -0, 573,3 577,5 > 7 6 9 Medien -0, 224,6 225,9 6 6 2 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)