TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer des Monats

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Im Juli haben die Anleger an den Aktienbörsen trotz des schwelenden Handelsstreits ordentlich zugegriffen. Dax und EuroStoxx50 legten je rund vier Prozent zu. Indizes +/- Stand Stand in % 31.07.18 Vormonat Dax +4,1 12.805,50 12.306,00 EuroStoxx50 +3,8 3.525,49 3.395,60 Stoxx50 +4,0 3.165,21 3.042,96 EuroStoxx-Autoindex +4,0 544,45 523,55 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.07.18 Vormonat Deutsche Bank AG +21,3 11,19 9,22 Lufthansa AG +16,5 24,00 20,60 RWE AG +14,9 22,44 19,53 Commerzbank AG +12,5 9,24 8,21 Thyssenkrupp AG +9,6 22,82 20,82 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.07.18 Vormonat Fresenius -4,0 66,02 68,80 FMC -3,3 83,54 86,38 Henkel -2,1 107,25 109,50 Deutsche Börse AG -1,3 112,70 114,15 BASF SE +0,3 82,16 81,91 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.07.18 Vormonat Deutsche Bank AG +21,3 11,19 9,22 Sanofi SA +8,3 74,37 68,65 ASML Holding NV +8,1 183,50 169,70 Deutsche Post AG +7,9 30,19 27,97 Daimler AG +7,3 59,15 55,13 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.07.18 Vormonat Nokia Oyj -5,8 4,65 4,93 Inditex -4,1 28,05 29,26 Fresenius -4,0 66,02 68,80 Schneider Electric -3,6 68,84 71,42 CRH PLC -2,8 29,50 30,35 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.07.18 Vormonat Peugeot SA +25,8 24,61 19,56 Nokian Tyres plc +9,6 37,09 33,84 Rheinmetall AG +9,2 103,30 94,56 Daimler AG +7,3 59,15 55,13 Volkswagen AG +7,0 152,22 142,22 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.07.18 Vormonat Fiat Chrysler -10,6 14,60 16,33 Valeo SA -10,3 42,00 46,82 Faurecia SA -4,9 58,14 61,12 Ferrari NV -2,3 113,80 116,50 Plastic Omnium SA -0,9 35,87 36,21 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.07.18 Vormonat Versicherung +5,7 266,86 252,45 Banken +5,7 116,73 110,45 Öl und Gas +5,3 365,95 347,47 Anlagenbau +4,7 867,54 828,56 Telekom +4,4 296,11 283,62 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.07.18 Vormonat Einzelhandel -0,4 520,60 522,52 Finanzdienstleister -0,1 446,87 447,40 Rohstoffe +0,5 266,88 265,53 Technologie +1,2 533,12 526,86 Bau +1,2 440,26 434,85 (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)