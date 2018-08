TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 03. Aug (Reuters) - Der Ausverkauf bei US-Technologiewerten und der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China bescheren dem Dax den größten Wochenverlust seit mehr als einem Monat. Gleiches gilt für den EuroStoxx50. Indizes +/- Stand Stand in % 03.08.18 Vorwoch e Dax -1,9 12.615,7 12.860,4 6 0 EuroStoxx50 -1,3 3.482,40 3.527,18 Stoxx50 -0,8 3.136,16 3.162,77 EuroStoxx-Bankenindex -1,2 113,60 114,94 Italiens Leitindex -1,7 21.586,8 21.955,0 5 8 Italiens Banken -2,7 10.112,9 10.393,0 3 0 Spaniens Leitindex -1,3 9.739,80 9.867,90 Spaniens Banken -1,2 946,29 958,09 Athener Leitindex +1,4 761,69 751,43 Griech. Banken +3,1 844,84 819,15 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 03.08.18 Vorwoch e Lufthansa +5,8 23,22 21,94 Merck +2,7 90,78 88,38 Henkel +1,6 109,65 107,90 Beiersdorf +1,4 100,60 99,22 Deutsche Bank +1,3 10,76 10,63 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 03.08.18 Vorwoch e Siemens -7,2 112,14 120,78 Continental -6,5 184,45 197,30 Thyssenkrupp -6,4 21,87 23,37 RWE -5,5 21,25 22,48 HeidelbergCement -4,4 69,70 72,92 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 03.08.18 Vorwoch e Vivendi +4,7 22,04 21,05 AXA +3,9 22,05 21,23 L'Oreal +3,0 212,10 206,00 WFD Unibail Rodamco +1,3 190,20 187,75 Deutsche Bank +1,3 10,76 10,63 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 03.08.18 Vorwoch e Siemens -7,2 112,14 120,78 Engie -4,9 13,45 14,15 Enel -4,0 4,53 4,72 Volkswagen -3,8 145,34 151,12 CRH -3,7 28,61 29,72 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 03.08.18 Vorwoch e Banco de Sabadell +4,3 1,44 1,38 Credit Agricole +3,8 12,23 11,78 Bank of Ireland +2,0 7,50 7,35 Caixabank +1,8 3,93 3,86 Bankia +1,7 3,32 3,27 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 03.08.18 Vorwoch e Banco Bpm -6,0 2,50 2,66 Bper Banca -3,9 4,58 4,76 UniCredit -3,5 14,39 14,92 Raiffeisen Bank -3,2 27,87 28,78 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 03.08.18 Vorwoch e Medien +1,4 230,10 226,94 Versicherung +1,0 265,59 262,94 Immobilien +0,6 250,67 249,14 Finanzdienstleister +0,1 447,44 447,11 Konsumgüter +0,1 885,68 885,13 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 03.08.18 Vorwoch e Automobil -2,7 529,48 544,07 Technologie -2,4 532,16 545,15 Bau -2,4 433,31 443,84 Anlagenbau -2,0 856,58 873,67 Reise und Freizeit -1,8 203,35 207,17 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)