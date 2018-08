TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - Die Währungskrise in der Türkei hat in der abgelaufenen Woche die anfänglichen Kursgewinne des Dax zunichte gemacht. Indizes +/- Stand Stand in % 10.08.18 Vorwoche Dax -1,5 12.424,35 12.615,76 EuroStoxx50 -1,6 3.426,28 3.482,40 Stoxx50 -1,1 3.100,12 3.136,16 Türk. Bankenindex -5,1 109.642,10 115.565,67 Türk. Leitindex -0,7 94.939,63 95.610,48 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 10.08.18 Vorwoche Adidas +8,5 205,70 189,60 Deutsche Post +3,7 30,63 29,53 BMW +1,5 83,58 82,34 Continental +1,1 186,50 184,45 HeidelbergCement +0,6 70,10 69,70 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 10.08.18 Vorwoche Linde -10,6 188,00 210,20 Fresenius -7,0 64,70 69,56 Thyssenkrupp -6,4 20,46 21,87 Commerzbank -5,0 8,45 8,90 Deutsche Bank -4,3 10,31 10,76 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 10.08.18 Vorwoche Adidas +8,5 205,70 189,60 Deutsche Post +3,7 30,63 29,53 BMW +1,5 83,58 82,34 Safran +1,2 106,80 105,50 Inditex +1,1 28,05 27,75 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 10.08.18 Vorwoche Fresenius -7,0 64,70 69,56 BBVA -7,0 5,64 6,06 Intesa Sanpaolo -6,0 2,30 2,45 ING -5,7 12,12 12,86 Ahold Delhaize -4,5 20,68 21,64 Türkische Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 10.08.18 Vorwoche Kalkinma Bankasi +9,3 5,52 5,05 Halk Bankasi -2,7 6,44 6,62 Vakiflar Bankasi -2,8 3,88 3,99 Akbank -2,9 6,71 6,91 Denizbank -3,9 4,70 4,89 Türkische Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 10.08.18 Vorwoche Sekerbank -9,2 1,08 1,19 ICBC Turkey Bank -8,9 4,92 5,40 Is Bankasi -8,7 4,54 4,97 QNB Finansbank -8,2 4,94 5,38 Albaraka Bankasi -6,9 1,21 1,30 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 10.08.18 Vorwoche Medien +0,8 232,00 230,10 Automobil +0,1 530,16 529,48 Anlagenbau 0,0 856,58 856,58 Konsumgüter 0,0 885,62 885,68 Finanzdienstleister -0,7 444,34 447,44 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 10.08.18 Vorwoche Banken -3,7 109,41 113,60 Chemie -2,7 1.076,16 1.105,75 Telekom -2,2 288,26 294,68 Technologie -1,8 522,69 532,16 Rohstoffe -1,6 262,49 266,88 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)