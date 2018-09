TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 07. Sep (Reuters) - Der Handelsstreit der USA mit mehreren Partnern und die Krise in Schwellenländern haben in der abgelaufenen Woche die Stimmung an den Börsen getrübt. Der Dax verlor 3,3 Prozent. Indizes +/- Stan Stand in d Vorw % 07.09 oche .18 Dax -3, 11.95 12.36 3 9,63 4,06 EuroStoxx50<.STOXX50 -2, 3.293 3.392 E> 9 ,36 ,90 Stoxx50 -2, 2.971 3.042 3 ,10 ,34 EuroStoxx-Autoindex< -3, 498,7 513,9 .SXAE> 0 6 9 Dax +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 07.09 oche .18 Commerzbank +0, 8,21 8,15 AG 8 RWE AG -0, 21,69 21,85 7 Deutsche Bank -0, 9,62 9,70 AG 8 Muenchener -0, 184,0 185,8 Rueckversicherungs 9 5 0 Gesellschaft AG in Muenchen Fresenius Medical -1, 86,38 87,26 Care AG & Co 0 KGaA Dax +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 07.09 oche .18 Bayer AG -8, 73,49 80,38 6 Infineon -8, 20,09 21,92 Technologies 3 AG Thyssenkrupp -5, 18,86 19,91 AG 3 Covestro AG -5, 69,68 73,38 0 Continental -5, 150,1 158,0 AG 0 5 5 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 07.09 oche .18 Intesa Sanpaolo +6, 2,26 2,13 SpA 3 Safran SA +4, 117,4 112,3 5 0 0 Enel SpA +3, 4,40 4,26 3 Societe Generale +0, 35,40 35,24 SA 5 AXA SA +0, 21,79 21,75 2 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 07.09 oche .18 ASML Holding -9, 159,0 175,6 NV 5 2 4 Bayer AG -8, 73,49 80,38 6 Schneider Electric -8, 64,50 70,24 SE 2 LVMH Moet Hennessy -5, 284,1 301,8 Louis Vuitton 9 5 5 SE ING Groep -5, 11,10 11,69 NV 0 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 07.09 oche .18 Fiat Chrysler -1, 14,41 14,56 Automobiles 0 NV Peugeot SA -1, 23,31 23,70 6 Compagnie Generale -1, 100,2 101,9 des Etablissements 7 0 5 Michelin SCA Faurecia SA -2, 51,68 52,78 1 Daimler AG -2, 54,48 55,70 2 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 07.09 oche .18 Schaeffler -9, 10,64 11,70 AG 1 HELLA GmbH & Co -8, 47,68 52,00 KgaA 3 Compagnie Plastic -6, 31,95 34,12 Omnium SA 4 Rheinmetall -5, 88,40 93,92 AG 9 Continental -5, 150,1 158,0 AG 0 5 5 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 07.09 oche .18 Banken +0, 104,2 104,1 0 0 6 Versicherung -0, 261,6 261,9 1 2 0 Versorger -0, 276,1 277,2 4 0 6 Finanzdienstleister< -1, 449,1 458,0 .SXFE> 9 4 6 Immobilien -2, 246,7 251,8 0 2 4 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 07.09 oche .18 Technologie -5, 502,1 532,3 7 9 8 Konsumgüter -4, 862,5 900,5 2 3 9 Rohstoffe -4, 257,0 267,7 0 3 7 Gesundheit -3, 795,5 823,4 4 6 3 Öl und Gas -3, 344,5 355,7 1 6 0 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)