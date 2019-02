TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 08. Feb (Reuters) - Konjunktursorgen und enttäuschende Firmenbilanzen haben die Börsen in der abgelaufenen Woche belastet. Für Furore sorgte auch ein erneuter Kurssturz beim Zahlungsabwickler Wirecard. Der Dax rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten und verlor auf Wochensicht 2,4 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 08.02.1 Vorwoc % 9 he Dax -2,4 10.906, 11.180, 78 66 EuroStoxx50 -1,1 3.135,0 3.171,1 2 2 Stoxx50 +0,2 2.915,5 2.908,7 9 2 EuroStoxx-Autoindex<.SXA -7,3 441,26 475,84 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 08.02.1 Vorwoc % 9 he Merck KGaA +3,4 95,08 91,96 Fresenius Medical Care +3,0 65,62 63,72 AG & Co KGaA Beiersdorf AG +1,5 88,78 87,50 SAP SE +1,0 91,66 90,79 Muenchener +0,5 197,75 196,70 Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen Dax +/- Stand Stand Schwächste in 08.02.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Wirecard AG -10, 96,86 108,50 7 Daimler AG -9,5 48,01 53,03 thyssenkrupp AG -9,2 14,42 15,89 Deutsche Bank -6,5 7,20 7,70 AG Volkswagen AG -6,5 139,86 149,56 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 08.02.1 Vorwoc % 9 he ING Groep NV +3,7 10,70 10,31 L'Oreal SA +3,0 218,10 211,80 Unilever NV +2,7 48,41 47,14 CRH PLC +2,3 26,23 25,64 ASML Holding NV +1,3 157,58 155,50 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 08.02.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Daimler AG -9,5 48,01 53,03 Societe Generale -9,2 24,06 26,49 SA Volkswagen AG -6,5 139,86 149,56 Bayerische Motoren Werke -6,2 69,53 74,14 AG EssilorLuxottica -4,6 106,50 111,60 SA EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 08.02.1 Vorwoc % 9 he Knorr Bremse AG -0,6 85,70 86,26 Pirelli & C SpA -1,5 5,61 5,70 Ferrari NV -1,9 108,50 110,60 Nokian Tyres -2,8 28,69 29,52 plc Continental AG -5,3 128,25 135,40 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 08.02.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Fiat Chrysler -14, 12,93 15,07 Automobiles NV 2 Valeo SA -12, 23,63 27,10 8 HELLA GmbH & Co -10, 36,28 40,38 KgaA 2 Faurecia SA -9,9 34,59 38,40 Daimler AG -9,5 48,01 53,03 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 08.02.1 Vorwoc % 9 he Nahrungsmittel +1,0 541,78 536,55 Konsumgüter +0,8 858,09 851,48 Technologie +0,8 468,64 465,03 Einzelhandel -0,1 499,22 499,89 Öl und Gas -0,2 322,84 323,42 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 08.02.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Automobil -7,3 441,26 475,84 Medien -3,0 217,22 223,95 Finanzdienstleister<.SXF -2,7 414,73 426,33 E> Rohstoffe -2,7 200,19 205,74 Chemie -2,2 947,44 968,96 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)