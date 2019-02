TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 22. Feb (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hat den europäischen Börsen in den vergangenen Tagen Auftrieb gegeben. Die Furcht vor US-Strafzöllen auf heimische Autos bremste den Anstieg allerdings. Indizes +/- Stand Stand in % 22.02.19 Vorwoche Dax +1,4 11.457,70 11.299,80 EuroStoxx50 +0,9 3.270,55 3.241,25 Stoxx50 +0,5 3.018,94 3.004,46 EuroStoxx-Bankenindex +0,1 92,71 92,61 Italiens Leitindex +0,2 20.261,50 20.212,34 Italiens Banken -0,8 8.163,47 8.229,68 Spaniens Leitindex +0,9 9.204,60 9.123,20 Spaniens Banken +0,5 792,09 788,29 Athener Leitindex +3,3 676,87 655,10 Griech. Banken +9,1 462,77 424,24 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 22.02.19 Vorwoche Wirecard +15,2 115,10 99,90 HeidelbergCement +4,9 64,82 61,82 Lufthansa +4,4 23,36 22,37 Continental +3,8 143,90 138,65 BMW +3,3 73,13 70,77 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 22.02.19 Vorwoche RWE -1,8 21,94 22,34 Bayer -1,7 67,00 68,17 Infineon -1,6 19,66 19,99 BASF -1,6 65,25 66,32 Deutsche Bank -1,3 7,62 7,72 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 22.02.19 Vorwoche AXA +4,4 21,66 20,75 Safran +4,1 119,90 115,15 Telefonica +3,6 7,77 7,50 BMW +3,3 73,13 70,77 Societe Generale +3,3 25,36 24,55 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 22.02.19 Vorwoche Anheuser Busch -3,9 65,76 68,45 Sanofi -3,5 72,63 75,24 Nokia -2,2 5,44 5,57 Unibail Rodamco -1,9 142,42 145,12 Bayer -1,7 67,00 68,17 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 22.02.19 Vorwoche Credit Agricole +3,8 10,59 10,20 Societe Generale +3,3 25,36 24,55 Natixis +2,7 4,53 4,42 UBI Banca +1,0 2,33 2,30 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 22.02.19 Vorwoche Bank of Ireland -4,5 5,22 5,47 Banco Bpm -3,7 1,88 1,95 FinecoBank -3,4 10,09 10,45 Erste Bank -2,2 31,30 32,00 BCP -1,7 0,23 0,24 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 22.02.19 Vorwoche Telekom +2,6 291,74 284,32 Automobil +2,4 473,74 462,86 Bau +2,3 413,96 404,47 Reise und Freizeit +1,7 193,35 190,05 Versicherung +1,6 270,19 265,81 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 22.02.19 Vorwoche Gesundheit -0,9 742,42 749,03 Immobilien -0,8 231,37 233,30 Nahrungsmittel -0,2 555,69 556,70 Einzelhandel -0,1 517,04 517,57 Banken +0,1 92,71 92,61 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)