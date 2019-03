TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Konjunktursorgen haben die europäischen Börsen in der abgelaufenen Woche belastet. Der Dax gab 1,2 Prozent nach. Indizes +/- Stand Stand in 08.03.1 Vorwoc % 9 he Dax -1,2 11.457, 11.601, 84 68 EuroStoxx50 -0,7 3.288,1 3.312,1 3 0 Stoxx50 -0,2 3.031,6 3.036,5 6 6 EuroStoxx-Autoindex<.SXA -4,7 462,71 485,66 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 08.03.1 Vorwoc % 9 he Vonovia SE +6,8 45,49 42,60 Beiersdorf AG +3,3 86,12 83,36 Merck KGaA +3,0 95,34 92,54 Wirecard AG +2,8 123,85 120,50 Deutsche Telekom +2,3 14,87 14,53 AG Dax +/- Stand Stand Schwächste in 08.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he thyssenkrupp AG -7,2 12,29 13,24 Deutsche Bank -6,0 7,68 8,17 AG Daimler AG -6,0 50,08 53,28 Continental AG -4,9 139,00 146,15 Covestro AG -4,9 48,64 51,14 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 08.03.1 Vorwoc % 9 he Sanofi SA +4,0 76,98 74,00 Unilever NV +3,9 48,87 47,05 WFD Unibail Rodamco +3,7 146,98 141,80 NV Iberdrola SA +3,6 7,55 7,29 Enel SpA +3,3 5,49 5,31 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 08.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he ING Groep NV -10, 10,47 11,67 3 Societe Generale -6,3 25,34 27,04 SA Daimler AG -6,0 50,08 53,28 BNP Paribas SA -5,5 42,45 44,90 EssilorLuxottica -5,2 101,10 106,70 SA EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 08.03.1 Vorwoc % 9 he Ferrari NV -0,3 114,30 114,70 Fiat Chrysler -1,1 12,78 12,93 Automobiles NV Nokian Tyres -2,3 31,09 31,82 plc Pirelli & C SpA -3,0 5,89 6,08 Bayerische Motoren Werke -3,5 72,16 74,75 AG EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 08.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Valeo SA -9,4 26,18 28,91 Faurecia SA -9,1 40,05 44,08 Peugeot SA -7,1 21,18 22,81 Daimler AG -6,0 50,08 53,28 Knorr Bremse AG -6,0 83,85 89,17 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 08.03.1 Vorwoc % 9 he Immobilien +3,4 237,02 229,22 Telekom +2,2 292,86 286,56 Versorger +1,6 305,15 300,40 Konsumgüter +1,0 898,04 888,83 Nahrungsmittel +0,7 578,76 574,64 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 08.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Banken -5,7 92,15 97,68 Rohstoffe -5,2 200,77 211,82 Automobil -4,7 462,71 485,66 Reise und -4,1 185,68 193,52 Freizeit Medien -2,1 227,51 232,50 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)