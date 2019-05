TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 03. Mai (Reuters) - An den Aktienmärkten hält die seit Jahresanfang dauernde Rally weiter an. Der Dax legte in der abgelaufenen Woche 0,8 Prozent zu. Indizes +/- Stand Stand in 03.05.1 Vorwoc % 9 he Dax +0,8 12.412, 12.315, 75 18 EuroStoxx50 0,0 3.498,8 3.500,4 2 1 Stoxx50 +0,2 3.192,9 3.187,6 2 3 EuroStoxx-Autoindex<.SXA -0,5 510,32 513,10 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 03.05.1 Vorwoc % 9 he Adidas AG +9,0 249,80 229,20 Fresenius Medical Care +4,7 76,32 72,90 AG & Co KGaA Beiersdorf AG +4,1 98,48 94,56 Volkswagen AG +2,9 160,28 155,76 Henkel AG & Co +2,9 91,18 88,64 KgaA Dax +/- Stand Stand Schwächste in 03.05.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Covestro AG -5,5 48,33 51,12 Muenchener -4,9 212,60 223,50 Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen Deutsche Lufthansa -4,7 21,08 22,12 AG thyssenkrupp AG -4,4 12,27 12,84 Continental AG -4,1 146,90 153,26 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 03.05.1 Vorwoc % 9 he Adidas AG +9,0 249,80 229,20 Koninklijke Philips +4,4 37,79 36,18 NV Societe Generale +3,9 28,78 27,70 SA CRH PLC +3,7 30,45 29,35 Volkswagen AG +2,9 160,28 155,76 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 03.05.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Muenchener -4,9 212,60 223,50 Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen Amadeus IT Group -3,8 67,74 70,44 SA Nokia Oyj -3,8 4,59 4,77 Orange SA -3,3 13,90 14,37 WFD Unibail Rodamco -3,3 150,85 155,95 NV EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 03.05.1 Vorwoc % 9 he Porsche Automobil +3,4 64,28 62,14 Holding SE Volkswagen AG +2,9 160,28 155,76 Fiat Chrysler +2,4 14,19 13,86 Automobiles NV Daimler AG +0,4 58,54 58,30 Bayerische Motoren Werke -0,7 75,67 76,20 AG EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 03.05.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Knorr Bremse AG -5,8 96,00 101,90 Pirelli & C SpA -4,7 6,19 6,49 Continental AG -4,1 146,90 153,26 Nokian Tyres -3,3 29,58 30,58 plc Faurecia SA -3,2 45,23 46,74 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 03.05.1 Vorwoc % 9 he Konsumgüter +2,2 997,63 975,74 Gesundheit +1,3 759,79 749,79 Nahrungsmittel +0,6 612,58 608,70 Finanzdienstleister<.SXF +0,5 454,03 451,85 E> Banken +0,2 99,99 99,76 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 03.05.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Reise und -2,6 190,58 195,76 Freizeit Rohstoffe -2,5 199,89 204,99 Telekom -1,6 290,48 295,10 Technologie -1,3 534,94 541,88 Anlagenbau -1,3 863,59 874,59 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)