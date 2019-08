TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 23. Aug (Reuters) - Anleger waren in der abgelaufenen Woche hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf Zinssenkungen und der Furcht vor den negativen Folgen des Handelsstreits. Der Dax gewann in der Summe 0,4 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 23.08.1 Vorwoc % 9 he Dax +0,4 11.611, 11.562, 51 74 EuroStoxx50 +0,2 3.334,2 3.329,0 5 8 Stoxx50 +0,2 3.069,0 3.063,3 5 4 EuroStoxx-Autoindex<.SXA -0,2 416,15 416,98 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 23.08.1 Vorwoc % 9 he thyssenkrupp AG +8,6 10,35 9,52 Wirecard AG +4,7 145,10 138,65 Fresenius SE & Co +4,3 44,06 42,26 KGaA Deutsche Bank +3,2 6,36 6,16 AG Bayer AG +3,1 66,59 64,61 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 23.08.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Vonovia SE -3,5 43,23 44,80 E.ON SE -2,0 8,12 8,29 Linde PLC -2,0 165,70 169,05 Bayerische Motoren Werke -1,4 58,70 59,56 AG RWE AG -1,3 25,23 25,57 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 23.08.1 Vorwoc % 9 he Fresenius SE & Co +4,3 44,06 42,26 KGaA Industria de Diseno +4,1 27,05 25,99 Textil SA Bayer AG +3,1 66,59 64,61 EssilorLuxottica +2,9 130,95 127,25 SA Siemens AG +2,7 88,19 85,84 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 23.08.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Banco Santander -3,3 3,47 3,59 SA Banco Bilbao Vizcaya -2,9 4,24 4,37 Argentaria SA Nokia Oyj -2,5 4,52 4,63 ING Groep NV -2,0 8,41 8,58 Linde PLC -2,0 165,70 169,05 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 23.08.1 Vorwoc % 9 he Renault SA +4,4 50,47 48,35 Pirelli & C SpA +3,5 4,67 4,52 Fiat Chrysler +2,2 11,29 11,05 Automobiles NV Porsche Automobil +1,0 55,66 55,10 Holding SE Volkswagen AG +0,9 141,16 139,86 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 23.08.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Valeo SA -3,9 23,65 24,62 Nokian Tyres -1,8 25,65 26,11 plc Ferrari NV -1,5 137,95 140,05 Bayerische Motoren Werke -1,4 58,70 59,56 AG Daimler AG -1,3 40,72 41,25 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 23.08.1 Vorwoc % 9 he Finanzdienstleister<.SXF +1,9 455,51 446,96 E> Rohstoffe +1,8 160,67 157,79 Gesundheit +1,6 788,12 776,08 Konsumgüter +1,4 996,41 982,72 Reise und +1,4 172,01 169,71 Freizeit EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 23.08.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Banken -1,3 78,82 79,84 Versorger -0,7 325,17 327,30 Telekom -0,6 278,80 280,40 Immobilien -0,5 220,54 221,72 Technologie -0,5 515,54 518,27 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)