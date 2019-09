TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 06. Sep (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Börsen in der abgelaufenen Woche angetrieben. Der Dax gewann 2,1 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 06.09.1 Vorwoc % 9 he Dax +2,1 12.191, 11.939, 73 28 EuroStoxx50 +2,0 3.495,1 3.426,7 9 6 Stoxx50 +1,7 3.190,4 3.136,2 1 3 EuroStoxx-Autoindex<.SXA +5,5 456,97 433,26 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 06.09.1 Vorwoc % 9 he thyssenkrupp AG +10, 12,23 11,12 0 Wirecard AG +8,4 157,30 145,10 Deutsche Bank +8,2 7,11 6,57 AG Infineon Technologies +7,5 16,93 15,75 AG Continental AG +7,0 117,46 109,76 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 06.09.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Vonovia SE -4,4 43,30 45,30 Deutsche Telekom -0,6 15,09 15,18 AG Bayer AG -0,5 66,99 67,34 Beiersdorf AG -0,4 114,00 114,50 Covestro AG +0,6 41,42 41,19 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 06.09.1 Vorwoc % 9 he Safran SA +8,2 142,95 132,15 ASML Holding NV +7,4 217,30 202,25 Daimler AG +6,3 45,41 42,71 LVMH Moet Hennessy Louis +4,8 379,90 362,40 Vuitton SE Societe Generale +4,7 24,15 23,06 SA EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 06.09.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Anheuser Busch Inbev -2,0 84,50 86,20 NV Engie SA -1,2 13,66 13,83 Air Liquide SA -1,1 125,30 126,65 Orange SA -0,8 13,69 13,80 Deutsche Telekom -0,6 15,09 15,18 AG EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 06.09.1 Vorwoc % 9 he Valeo SA +15, 28,75 24,84 7 Faurecia SE +11, 44,45 39,75 8 Peugeot SA +8,7 22,10 20,33 Pirelli & C SpA +8,6 5,13 4,73 Continental AG +7,0 117,46 109,76 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 06.09.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Bayerische Motoren Werke +2,5 62,32 60,81 AG Nokian Tyres +2,8 25,60 24,90 plc Volkswagen AG +2,9 150,40 146,10 Volkswagen AG +2,9 150,40 146,10 Ferrari NV +3,7 148,50 143,20 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 06.09.1 Vorwoc % 9 he Automobil +5,5 456,97 433,26 Banken +3,9 83,83 80,66 Rohstoffe +3,9 175,50 168,90 Technologie +3,5 549,41 530,59 Anlagenbau +2,9 880,47 855,33 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 06.09.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Immobilien -2,0 221,44 226,05 Nahrungsmittel 0,0 658,83 659,09 Medien +0,1 226,79 226,55 Versorger +0,6 336,47 334,38 Telekom +0,7 290,87 288,96 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)