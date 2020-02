TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Die Ausbreitung des Coronavirus hat den europäischen Aktienmärkten die schwärzestes Börsenwoche seit Jahren beschert. Der Dax gab seit Wochenauftakt 12,4 Prozent nach, das ist der größte Kursrückgang seit 2011. Indizes Stand Stand +/- 28.02.20 Vorwoche in % Dax 11.890,35 13.579,33 -12,4 EuroStoxx50 3.322,55 3.800,38 -12,6 Stoxx50 3.051,00 3.490,53 -12,6 EuroStoxx-Bankenindex 83,97 98,44 -14,7 MDax 25.366,62 28.983,39 -12,5 Italiens Banken 8.600,30 9.869,42 -12,9 Spaniens Leitindex 8.720,70 9.886,20 -11,8 Spaniens Banken 633,39 731,63 -13,4 Athener Leitindex 720,35 893,03 -19,3 Griech. Banken 575,15 766,01 -24,9 Dax Stand Stand Kursverä Stärkste Kursentwicklung 28.02.20 Vorwoche nderung in % E.ON 10,43 11,37 -8,2 Fresenius Medical Care 69,32 75,68 -8,4 Deutsche Börse 142,05 155,25 -8,5 BMW 58,93 64,51 -8,6 Continental 101,62 111,88 -9,2 Dax Stand Stand +/- Schwächste Kursentwicklung 28.02.20 Vorwoche in % Lufthansa 11,69 14,82 -21,1 Deutsche Bank 7,88 9,52 -17,3 Münchener Rück 230,70 274,20 -15,9 Allianz 194,80 230,70 -15,6 Linde 171,75 202,60 -15,2 MDax Stand Stand +/- Stärkste Kursentwicklung 28.02.20 Vorwoche in % TeamViewer 32,15 30,04 +7,0 Dürr 28,15 28,57 -1,5 Osram Licht 46,65 47,76 -2,3 Qiagen 33,20 34,40 -3,5 Deutsche Wohnen 36,46 38,91 -6,3 MDax Stand Stand +/- Schwächste Kursentwicklung 28.02.20 Vorwoche in % Commerzbank 5,21 6,52 -20,1 CTS Eventim 47,84 59,20 -19,2 Dialog Semiconductor 30,61 37,70 -18,8 Varta 67,70 82,60 -18,0 freenet 17,69 21,55 -17,9 EuroStoxx-Banken Stand Stand +/- Stärkste Kursentwicklung 28.02.20 Vorwoche in % Banco de Sabadell 0,79 0,87 -9,6 Erste Bank 31,03 34,56 -10,2 AIB 2,10 2,34 -10,4 FinecoBank 9,46 10,73 -11,8 Banco Santander 3,32 3,78 -12,3 EuroStoxx-Banken Stand Stand +/- Schwächste Kursentwicklung 28.02.20 Vorwoche in % Commerzbank 5,21 6,52 -20,1 Credit Agricole 10,76 13,14 -18,1 Societe Generale 25,50 31,07 -17,9 Societe Generale 25,50 31,07 -17,9 BNP Paribas 43,89 53,22 -17,5 EuroStoxx-Sektoren Stand Stand +/- Stärkste Kursentwicklung 28.02.20 Vorwoche in % Medien 201,59 221,99 -9,2 Versorger 368,64 407,56 -9,5 Finanzdienstleister 487,41 541,49 -10,0 Konsumgüter 968,65 1.078,24 -10,2 Einzelhandel 549,07 612,63 -10,4 EuroStoxx-Sektoren Stand Stand +/- Schwächste Kursentwicklung 28.02.20 Vorwoche in % Reise und Freizeit 173,52 207,40 -16,3 Banken 83,97 98,44 -14,7 Nahrungsmittel 508,72 594,55 -14,4 Versicherung 265,08 309,27 -14,3 Chemie 1.028,42 1.187,12 -13,4 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)