TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer des Monats

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Die Furcht vor den Folgen des Coronavirus hat die europäischen Aktienmärkte im Februar schwer belastet und tief in die roten Zahlen gedrückt. Auf Monatssicht ging es für den Dax um 8,4 Prozent abwärts. Indizes Stand Stand +/- 28.02.20 Vormonat in % Dax 11.890,35 12.981,97 -8,4 EuroStoxx50 3.329,49 3.640,91 -8,6 Stoxx50 3.060,01 3.361,18 -9,0 EuroStoxx-Bankenindex 84,20 91,39 -7,9 MDax 25.366,62 27.984,32 -9,4 Italiens Banken 8.616,42 8.830,78 -2,4 Spaniens Leitindex 8.723,20 9.367,90 -6,9 Spaniens Banken 636,08 686,62 -7,4 Athener Leitindex 720,35 910,90 -20,9 Griech. Banken 575,15 840,58 -31,6 Dax Stand Stand Kursv Stärkste Kursentwicklung 28.02.20 Vormonat eränd erung in % E.ON 10,43 10,24 +1,9 Deutsche Telekom 14,76 14,61 +1,0 Fresenius Medical Care 69,32 69,70 -0,5 RWE 31,16 31,34 -0,6 Continental 101,62 102,94 -1,3 Dax Stand Stand +/- Schwächste Kursentwicklung 28.02.20 Vormonat in % MTU Aero Engines 220,70 274,40 -19,6 Siemens 93,20 111,64 -16,5 Lufthansa 11,69 13,83 -15,5 Deutsche Post 27,12 31,58 -14,1 Wirecard 114,95 133,20 -13,7 MDax Stand Stand +/- Stärkste Kursentwicklung 28.02.20 Vormonat in % Qiagen 33,20 30,16 +10,1 Dürr 28,15 27,12 +3,8 Osram Licht 46,65 45,25 +3,1 Commerzbank 5,21 5,20 +0,2 TeamViewer 32,15 32,41 -0,8 MDax Stand Stand +/- Schwächste Kursentwicklung 28.02.20 Vormonat in % Dialog Semiconductor 30,61 39,87 -23,2 ThyssenKrupp 8,70 11,17 -22,1 Airbus 108,02 133,16 -18,9 Cancom 44,18 53,95 -18,1 Metro 10,49 12,60 -16,8 EuroStoxx-Banken Stand Stand +/- Stärkste Kursentwicklung 28.02.20 Vormonat in % UBI Banca 3,72 2,71 +37,4 UBI Banca 3,72 2,71 +37,4 Banco Bpm 1,98 1,85 +7,2 Commerzbank 5,21 5,20 +0,2 Intesa Sanpaolo 2,20 2,25 -2,1 EuroStoxx-Banken Stand Stand +/- Schwächste Kursentwicklung 28.02.20 Vormonat in % Bank of Ireland 3,36 4,41 -24,0 AIB 2,10 2,65 -20,9 ABN Amro Bank 12,44 15,72 -20,9 Bankia 1,43 1,64 -12,9 Societe Generale 25,59 29,23 -12,4 EuroStoxx-Sektoren Stand Stand +/- Stärkste Kursentwicklung 28.02.20 Vormonat in % Versorger 368,00 376,17 -2,2 Technologie 572,20 601,04 -4,8 Telekom 275,20 289,72 -5,0 Finanzdienstleister 488,98 517,60 -5,5 Rohstoffe 173,45 184,09 -5,8 EuroStoxx-Sektoren Stand Stand +/- Schwächste Kursentwicklung 28.02.20 Vormonat in % Nahrungsmittel 509,06 587,83 -13,4 Öl und Gas 265,37 300,77 -11,8 Reise und Freizeit 174,13 197,34 -11,8 Anlagenbau 841,59 946,93 -11,1 Versicherung 265,19 297,35 -10,8