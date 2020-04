TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - Die Turbulenzen am Ölmarkt und düstere Konjunkturaussichten haben den Börsen in der abgelaufenen Woche zugesetzt. Der Dax hat 2,7 Prozent verloren, so viel wie seit gut einem Monat nicht mehr. Indizes +/- Stand Stand in 24.04.2 Vorwoc % 0 he Dax -2,7 10.336, 10.625, 09 78 EuroStoxx50 -2,8 2.808,4 2.888,3 5 0 Stoxx50 -0,9 2.800,5 2.826,0 0 9 EuroStoxx-Bankenindex<. -1,8 50,36 51,27 SX7E> Italiens -1,0 16.882, 17.055, Leitindex 17 47 Italiens -1,1 5.414,3 5.475,3 Banken 6 4 Spaniens -3,6 6.628,1 6.875,8 Leitindex 0 0 Spaniens -3,1 373,69 385,50 Banken Athener Leitindex -0,1 606,41 606,75 Griech. -7,5 313,99 339,45 Banken (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)