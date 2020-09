TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - Die Furcht vor einem neuerlichen Stillstand des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens in Europa angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat Europas Börsen zum Wochenschluss belastet. Der Dax ging 1,1 Prozent schwächer bei 12.469,20 Punkten aus dem Handel, auf Wochensicht gab er mit 4,9 Prozent so stark nach wie seit Mitte Juni nicht mehr. Indizes +/- Stand Stand in % 25.09.20 Vorwoche Dax -4,9 12.469,20 13.116,25 EuroStoxx50 -4,5 3.137,06 3.283,69 Stoxx50 -3,2 2.882,03 2.978,59 EuroStoxx-Bankenindex -9,6 52,98 58,59 Italiens Leitindex -4,2 18.698,36 19.524,94 Italiens Banken -7,5 6.264,87 6.771,11 Spaniens Leitindex -4,4 6.628,30 6.929,80 Spaniens Banken -7,0 340,84 366,47 Athener Leitindex -6,2 617,90 658,54 Griech. Banken -8,4 296,39 323,56 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 25.09.20 Vorwoche Delivery Hero +6,4 96,82 90,96 RWE +2,0 31,38 30,75 Adidas -0,4 278,50 279,60 Deutsche Börse -0,7 147,00 148,00 Continental -1,2 88,88 90,00 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 25.09.20 Vorwoche Deutsche BankDBKGn.DE> -11,7 6,77 7,67 MTU Aero Engines -11,7 136,20 154,25 Münchener Rück -10,7 214,80 240,60 Allianz -9,2 161,98 178,46 BASF -8,6 49,53 54,19 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 25.09.20 Vorwoche Adyen +4,8 1.595,50 1.523,00 Kone +0,6 73,46 73,00 Unilever +0,1 51,04 50,98 Ahold Delhaize -0,4 25,55 25,65 Adidas -0,4 278,50 279,60 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 25.09.20 Vorwoche BNP Paribas -12,6 30,25 34,60 Airbus -12,5 60,02 68,60 Amadeus IT Group -11,2 45,40 51,12 Münchener Rück -10,7 214,80 240,60 ING Groep -10,7 5,90 6,60 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 25.09.20 Vorwoche UBI Banca -0,5 3,54 3,55 Banco Bilbao Vizcaya -0,8 2,29 2,31 Argentaria Banco BPM -1,3 1,37 1,39 FinecoBank Banca -2,8 11,53 11,86 Fineco EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 25.09.20 Vorwoche Natixis -14,5 1,84 2,16 Banco de Sabadell -13,9 0,29 0,33 Societe Generale -13,7 10,90 12,63 BNP Paribas -12,6 30,25 34,60 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 25.09.20 Vorwoche Medien -1,1 196,36 198,55 Versorger -1,2 340,97 345,20 Konsumgüter -1,7 1.058,68 1.076,80 Reise und Freizeit -1,8 170,12 173,24 Gesundheit -2,5 819,59 840,55 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 25.09.20 Vorwoche Banken -9,6 52,98 58,59 Rohstoffe -8,4 157,48 171,99 Öl und Gas -8,0 198,95 216,27 Versicherung -8,0 217,66 236,49 Bau -5,3 386,67 408,43 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)