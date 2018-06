TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 15. Jun (Reuters) - Die Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen in der Euro-Zone hat die Anleger am Aktienmarkt angelockt. In der abgelaufenen Woche hat der Dax 1,9 Prozent gewonnen. Indizes +/- Stan Stand in d Vorw % 15.06 oche .18 Dax +1, 13.01 12.76 9 0,55 6,55 EuroStoxx50<.STOXX50 +1, 3.505 3.447 E> 7 ,02 ,30 Stoxx50 +1, 3.088 3.057 0 ,80 ,97 EuroStoxx-Autoindex< +0, 586,6 582,1 .SXAE> 8 4 9 Dax +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 15.06 oche .18 E.ON SE +7, 9,49 8,87 0 RWE AG +6, 20,17 18,90 7 Siemens AG +5, 119,6 113,8 1 2 0 Linde AG +4, 205,3 196,8 3 0 5 Deutsche Telekom +3, 13,81 13,34 AG 5 Dax +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 15.06 oche .18 Commerzbank -4, 8,91 9,32 AG 5 Deutsche Post -2, 30,41 31,17 AG 4 HeidelbergCement -2, 76,90 78,52 AG 1 Deutsche Boerse -1, 115,4 117,4 AG 7 5 5 Covestro AG -1, 76,90 78,12 6 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 15.06 oche .18 E.ON SE +7, 9,49 8,87 0 Enel SpA +6, 4,87 4,59 1 Nokia Oyj +5, 5,22 4,93 9 Industria de Diseno +5, 29,93 28,29 Textil SA 8 Iberdrola SA +5, 6,71 6,35 6 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 15.06 oche .18 Compagnie de Saint -3, 40,90 42,50 Gobain SA 8 Deutsche Post -2, 30,41 31,17 AG 4 Telefonica -1, 7,45 7,58 SA 8 Banco Bilbao Vizcaya -1, 5,98 6,08 Argentaria 7 S.A. Total SA -1, 52,35 53,10 4 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 15.06 oche .18 Ferrari NV +10 127,6 115,3 ,7 5 0 Peugeot SA +2, 21,13 20,60 6 Pirelli & C +2, 7,45 7,28 SpA 4 Continental +1, 225,2 221,9 AG 5 0 0 Nokian Tyres +1, 35,65 35,15 plc 4 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 15.06 oche .18 Compagnie Generale -3, 112,9 116,4 des Etablissements 0 5 5 Michelin SCA Rheinmetall -2, 107,6 110,2 AG 4 5 5 Schaeffler -1, 13,00 13,25 AG 9 Valeo SA -1, 53,28 54,02 4 Faurecia SA -1, 71,78 72,62 2 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 15.06 oche .18 Versorger +4, 286,6 275,2 1 0 0 Technologie +3, 564,2 543,1 9 9 2 Nahrungsmittel<.SX3E +3, 593,6 573,3 > 5 3 6 Einzelhandel +3, 537,3 521,3 1 0 9 Anlagenbau +2, 863,6 844,6 3 8 6 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 15.06 oche .18 Rohstoffe -1, 281,4 285,2 3 4 7 Öl und Gas -1, 346,4 350,5 2 0 4 Bau -0, 453,2 455,1 4 4 0 Medien +0, 224,7 224,6 0 6 6 Banken +0, 111,9 111,8 1 8 2 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)