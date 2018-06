TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 22. Jun (Reuters) - Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit brockt Dax und EuroStoxx50 den größten Wochenverlust seit drei Monaten ein. "Längere Zeit sahen die Anleger den Handelsstreit nur als Störfaktor, der aber keinen unmittelbaren Effekt auf die Weltwirtschaft hat", sagt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Nun sind die Konsequenzen auch in der realen Wirtschaft zu spüren." Indizes +/- Stand Stand in % 22.06.18 Vorwoche Dax -3,3 12.579,72 13.010,55 EuroStoxx50 -1,8 3.441,60 3.505,02 Stoxx50 -0,2 3.081,12 3.088,80 EuroStoxx-Bankenindex +0,6 112,60 111,98 Italiens Leitindex -1,4 21.888,47 22.190,45 Italiens Banken +2,2 10.337,44 10.112,03 Spaniens Leitindex -0,6 9.792,10 9.851,00 Spaniens Banken +0,7 941,69 934,69 Athener Leitindex +1,0 771,18 763,45 Griech. Banken +5,7 907,61 858,28 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 22.06.18 Vorwoche FMC +0,0 87,78 87,76 Deutsche Bank +0,0 9,49 9,49 Linde 0,0 205,30 205,30 Fresenius -0,3 69,86 70,10 Vonovia -0,7 41,20 41,50 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 22.06.18 Vorwoche Infineon -8,0 23,11 25,11 Thyssenkrupp -7,9 21,48 23,32 Daimler -7,5 57,66 62,32 Beiersdorf -7,2 93,42 100,70 Volkswagen -7,2 149,38 161,02 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 22.06.18 Vorwoche Intesa Sanpaolo +1,6 2,59 2,55 BBVA +1,4 6,06 5,98 Unilever +1,3 47,58 46,97 Eni +1,2 15,64 15,45 Banco Santander +1,1 4,73 4,68 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 22.06.18 Vorwoche Daimler -7,5 57,66 62,32 Volkswagen -7,2 149,38 161,02 BMW -6,3 80,31 85,74 Engie -4,9 13,24 13,92 LVMH -4,7 287,40 301,45 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 22.06.18 Vorwoche Bper Banca +9,9 4,78 4,35 Banco Bpm +9,3 2,64 2,42 Mediobanca +4,6 8,43 8,07 Bank of Ireland +4,4 6,95 6,66 UBI Banca +4,1 3,35 3,22 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 22.06.18 Vorwoche Commerzbank -3,6 8,59 8,91 Erste Bank -2,8 35,16 36,18 Natixis -2,2 6,11 6,24 Societe Generale -1,9 36,22 36,92 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 22.06.18 Vorwoche Medien +0,7 226,38 224,76 Reise und Freizeit +0,7 211,82 210,39 Banken +0,6 112,60 111,98 Öl und Gas +0,4 347,65 346,40 Gesundheit -0,3 837,77 840,64 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 22.06.18 Vorwoche Automobil -6,5 548,27 586,64 Technologie -3,8 543,04 564,29 Rohstoffe -3,1 272,73 281,44 Anlagenbau -2,8 839,11 863,68 Chemie -2,7 1.090,41 1.120,32 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)