TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 29. Jun (Reuters) - Der Handelskonflikt der USA mit anderen Industrienationen, die Furcht vor einer Eintrübung des Wirtschaftswachstums und der Asylstreit von CDU und CSU haben in der abgelaufenen Woche für Unmut bei Investoren gesorgt. Der Dax verlor 2,2 Prozent. Indizes +/- Stan Stand in d Vorw % 29.06 oche .18 Dax -2, 12.30 12.57 2 6,00 9,72 EuroStoxx50<.STOXX50 -1, 3.395 3.441 E> 3 ,60 ,60 Stoxx50 -1, 3.042 3.081 2 ,96 ,12 EuroStoxx-Autoindex< -4, 523,5 548,2 .SXAE> 5 5 7 Dax +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 29.06 oche .18 Beiersdorf +4, 97,24 93,42 AG 1 Covestro AG +3, 76,42 73,92 4 Henkel AG & Co +1, 109,5 108,0 KgaA 4 0 0 RWE AG +1, 19,53 19,31 1 Allianz SE +0, 177,0 175,7 7 2 2 Dax +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 29.06 oche .18 Deutsche Lufthansa -9, 20,60 22,73 AG 4 Continental -6, 195,5 209,5 AG 7 5 0 Infineon -5, 21,83 23,11 Technologies 5 AG Volkswagen -4, 142,2 149,3 AG 8 2 8 Bayer AG -4, 94,35 98,84 5 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 29.06 oche .18 Safran SA +4, 104,0 99,70 4 5 Eni SpA +1, 15,91 15,64 7 Anheuser Busch Inbev +1, 86,50 85,21 NV 5 Iberdrola SA +1, 6,62 6,53 5 L'Oreal SA +0, 211,5 209,6 9 0 0 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 29.06 oche .18 Volkswagen -4, 142,2 149,3 AG 8 2 8 Bayer AG -4, 94,35 98,84 5 Daimler AG -4, 55,13 57,66 4 ASML Holding -4, 169,7 177,3 NV 3 0 5 Deutsche Post -4, 27,97 29,23 AG 3 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 29.06 oche .18 Fiat Chrysler -1, 16,33 16,50 Automobiles 0 NV Pirelli & C -2, 7,15 7,36 SpA 8 Ferrari NV -3, 116,5 120,1 0 0 5 Rheinmetall -3, 94,56 97,66 AG 2 Nokian Tyres -3, 33,84 34,95 plc 2 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 29.06 oche .18 Faurecia SA -8, 61,12 66,50 1 Valeo SA -7, 46,82 50,70 7 Schaeffler -7, 11,15 12,05 AG 5 HELLA GmbH & Co -7, 48,00 51,80 KgaA 3 Continental -6, 195,5 209,5 AG 7 5 0 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 29.06 oche .18 Versorger +0, 280,3 279,0 5 6 1 Öl und Gas -0, 347,4 347,6 1 7 5 Nahrungsmittel<.SX3E -0, 584,6 586,5 > 3 8 1 Konsumgüter -0, 865,2 869,0 4 7 8 Versicherung -0, 252,4 253,6 5 5 2 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 29.06 oche .18 Automobil -4, 523,5 548,2 5 5 7 Reise und -3, 203,9 211,8 Freizeit 7 5 2 Technologie -3, 526,8 543,0 0 6 4 Rohstoffe -2, 265,5 272,7 6 3 3 Telekom -2, 283,6 290,7 4 2 0 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)