TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 06. Jul (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollkonflikt zwischen den USA und der EU hat dem deutschen Aktienmarkt in der abgelaufenen Woche Auftrieb verliehen. Der Dax gewann 1,5 Prozent. Vor allem Autowerte legten zu, in der Hoffnung, dass europäische Autobauer doch noch um US-Einfuhrzölle herumkommen. Indizes +/- Stan Stand in d Vorw % 06.07 oche .18 Dax +1, 12.49 12.30 5 6,17 6,00 EuroStoxx50<.STOXX50 +1, 3.446 3.395 E> 5 ,66 ,60 Stoxx50 +0, 3.069 3.042 9 ,80 ,96 EuroStoxx-Autoindex< +2, 537,6 523,5 .SXAE> 7 0 5 Dax +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 06.07 oche .18 RWE +13 22,06 19,53 ,0 E.ON +8, 9,93 9,15 5 Deutsche +5, 9,76 9,22 Bank 8 Thyssenkrupp<TKAG.DE +5, 22,01 20,82 > 7 Daimler +5, 58,04 55,13 3 Dax +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 06.07 oche .18 Adidas -2, 181,5 186,9 9 0 5 FMC -2, 84,20 86,38 5 Lufthansa -2, 20,11 20,60 4 Infineon -1, 21,51 21,83 5 Covestro -1, 75,38 76,42 4 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 06.07 oche .18 E.ON +8, 9,93 9,15 5 Telefonica +5, 7,71 7,28 9 Deutsche +5, 9,76 9,22 Bank 8 Sanofi +5, 72,50 68,65 6 Daimler +5, 58,04 55,13 3 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 06.07 oche .18 Adidas -2, 181,5 186,9 9 0 5 L'Oreal -2, 205,8 211,5 7 0 0 Schneider -2, 69,54 71,42 Electric 6 Airbus -1, 98,50 100,2 8 6 ASML -1, 167,0 169,7 6 5 0 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 06.07 oche .18 Peugeot +5, 20,65 19,56 6 Daimler +5, 58,04 55,13 3 Volkswagen<VOWG_p.DE +3, 147,7 142,2 > 9 4 2 Fiat +3, 16,95 16,33 Chrysler 8 BMW +3, 80,20 77,63 3 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 06.07 oche .18 Faurecia -1, 60,24 61,12 4 Ferrari -1, 114,9 116,5 3 5 0 Nokian -1, 33,45 33,84 Tyres 2 Pirelli & C -0, 7,14 7,15 2 Michelin -0, 104,1 104,3 1 5 0 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 06.07 oche .18 Telekom +4, 296,3 283,6 5 3 2 Versorger +4, 292,0 280,3 2 4 6 Automobil +2, 537,6 523,5 7 0 5 Banken +2, 113,0 110,4 4 8 5 Nahrungsmittel<.SX3E +2, 597,7 584,6 > 2 0 8 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 06.07 oche .18 Konsumgüter -0, 857,5 865,2 9 9 7 Technologie -0, 524,1 526,8 5 7 6 Anlagenbau -0, 826,9 828,5 2 7 6 Reise und 0,0 203,8 203,9 Freizeit 8 5 Rohstoffe +0, 266,0 265,5 2 9 3 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)