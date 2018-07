TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China haben in dieser Woche die Anleger in Europa in Schach gehalten. Dax und EuroStoxx50 kamen kaum voran. Indizes +/- Stand Stand in % 13.07.18 Vorwoche Dax +0,4 12.540,73 12.496,17 EuroStoxx50 +0,2 3.454,54 3.448,49 Stoxx50 +0,5 3.089,37 3.072,55 EuroStoxx-Autoindex +0,2 538,86 538,03 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 13.07.18 Vorwoche Adidas AG +3,4 187,75 181,50 SAP SE +3,3 102,78 99,45 Beiersdorf AG +2,9 99,50 96,74 Muenchener Rück +2,2 187,50 183,40 Infineon AG +1,9 21,92 21,51 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 13.07.18 Vorwoche Thyssenkrupp AG -6,3 20,62 22,01 Fresenius -3,7 66,60 69,18 E.ON SE -3,3 9,60 9,93 Volkswagen AG -2,5 144,00 147,74 HeidelbergCement -2,2 70,96 72,56 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 13.07.18 Vorwoche Airbus SE +9,0 107,40 98,50 Safran SA +4,4 107,40 102,85 Adidas AG +3,4 187,75 181,50 SAP SE +3,3 102,78 99,45 Vivendi SA +2,9 21,47 20,86 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 13.07.18 Vorwoche BBVA -5,3 6,03 6,37 Intesa Sanpaolo SpA -3,9 2,46 2,56 Fresenius -3,7 66,60 69,18 E.ON SE -3,3 9,60 9,93 Saint Gobain SA -2,9 36,90 38,01 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 13.07.18 Vorwoche Ferrari NV +6,5 122,45 114,95 Rheinmetall AG +4,6 100,40 96,00 Valeo SA +3,1 49,16 47,66 Michelin SCA +2,5 106,80 104,15 Nokian Tyres plc +2,0 34,11 33,45 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 13.07.18 Vorwoche Porsche -2,7 54,74 56,26 Volkswagen AG -2,5 144,00 147,74 Pirelli & C SpA -2,5 6,96 7,14 Fiat Chrysler NV -1,8 16,64 16,95 Daimler AG -1,4 57,25 58,04 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 13.07.18 Vorwoche Medien +3,7 231,87 223,50 Anlagenbau +2,8 850,16 827,18 Technologie +2,4 537,37 524,71 Reise und Freizeit +2,3 208,70 204,07 Konsumgüter +2,2 877,22 858,65 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 13.07.18 Vorwoche Banken -2,2 110,62 113,15 Telekom -1,9 290,70 296,37 Versorger -1,3 288,60 292,39 Rohstoffe -0,4 265,21 266,19 Immobilien -0,2 246,00 246,37 (Reporter: Andrea Lentz; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)